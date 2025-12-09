Intendentes entrerrianos y Unicef potencian gestiones enfocadas en la niñez y la adolescencia

Acompañados por la vicegobernadora Alicia Aluani, intendentes entrerrianos que forman parte de Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia, MUNA, y otros próximos a incorporarse, mantuvieron una reunión de trabajo con el director regional para América latina y el Caribe de Unicef, Roberto Benes.

El encuentro se llevó a cabo en marco de la visita de Benes a Entre Ríos, quien junto a autoridades regionales del organismo recibió el pasado jueves a los presidentes municipales que forman parte y aspirantes a incorporarse a MUNA.

El objetivo de este programa es potenciar y fortalecer a los municipios en las capacidades de gestión local orientadas a definir políticas públicas enfocadas en la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Así, brinda asesoramiento y capacitación a sus equipos y los acompaña en el diseño, la implementación y el monitoreo de planes de acción.

Acompañaron el encuentro, además de Aluani; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso y la presidenta de Copnaf, Clarisa Sack. Participaron autoridades de los municipios de Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay, Gilbert, Villa Elisa y Gualeguay. Por Unicef, además del director regional, estuvieron presentes el representante de Primera Infancia de Unicef Argentina, Rafael Ramirez, y la representante adjunta de Unicef Argentina, Maria Elena Úbeda