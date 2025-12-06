Aluani destacó el valor turístico y cultural de las fiestas populares

Con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, se presentó oficialmente la segunda edición de la Fiesta del Adobe que se celebrará el sábado 13 de diciembre en el Club Deportivo Libertad de Nogoyá. «Esta fiesta nos llena de orgullo porque no solamente es parte de nuestra identidad, sino también del sentido de pertenencia», dijo Aluani sobre esta celebración que promueve el turismo en la región y rescata las tradiciones y costumbres vinculadas al trabajo artesanal de los ladrilleros.

Declarada de Interés por la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, la Fiesta del Adobe rinde homenaje a los ladrilleros de la ciudad y la región.

«Desde el Gobierno de Entre Ríos queremos estar presentes y acompañar las celebraciones que ponen en valor son nuestras tradiciones. Y en este caso, la Fiesta del Adobe es muy importante porque los actores principales son los ladrilleros, quienes hacen un trabajo artesanal que requiere de mucho esfuerzo. Queremos que esta fiesta se visibilice en nuestra provincia, en toda la Argentina y que trascienda», remarcó.

En tanto, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, destacó el «esfuerzo conjunto» y la importancia de la fiesta que «pone en valor lo que hacen los amigos ladrilleros que hoy están acompañando». Y añadió: «La noble tarea de los ladrilleros dan los fundamentos y el origen de esta gran fiesta».

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch, agradeció la presencia y el acompañamiento de la vicegobernadora Aluani, del intendente de Nogoyá y de todos los que colaboran y hacen posible esta fiesta. «Son desafíos que se llevan adelante desde una institución, pero sin este acompañamiento sería prácticamente imposible», aclaró.

Detalles

Con música en vivo y gastronomía, en la fiesta prevista para el sábado 13 de diciembre en el barrio El Chañar se prevé la actuación de Héctor Cardozo, César y Hernán, Maravillas Alemanas, Grupo Estrella, Los Vargas y Los Reyes del Cuarteto. Las entradas ya están a la venta y se anunció servicio de cantina.

Declaración

Durante la presentación de la fiesta, la vicegobernadora Aluani le entregó a Daniel Koch la Declaración de Interés Legislativo de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, a la realización de la Segunda Fiesta del Adobe, a realizarse el 13 de diciembre de 2025 en la ciudad de Nogoyá. (Expediente Nº15.542).

Presencias

Participaron de la actividad, la vicegobernadora Alicia Aluani, intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa; el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch; José Mouliá, represente del Gobierno de Entre Ríos en la Casa de Entre Ríos; Karina Clementin, coordinadora de Cultura; entre otras autoridades locales.