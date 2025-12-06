Echagüe lanza un Campus de Básquet

El Atlético Echagüe Club presenta la primera edición del Campus AEC, una propuesta deportiva y formativa de la Subcomisión de Básquet Masculino que se llevará adelante los días 20 y 21 de diciembre en las instalaciones de la institución.

Está dirigido a chicos y chicas de 12 a 21 años y combinará entrenamientos de técnica, táctica y preparación física con un abordaje complementario desde la psicología deportiva, tanto para deportistas como para sus familias.

La organización informó que la inscripción estará abierta hasta el 5 de diciembre y quienes se anoten recibirán pelota y camiseta oficial del evento.

El programa contará con la participación de profesionales de reconocida experiencia en el deporte, lo que le otorga al Campus un diferencial académico y formativo de gran valor.

Uno de los disertantes será Ezequiel Bergero Stuppa, psicólogo deportivo y entrenador, quien llegará a Paraná tras haber trabajado en estructuras deportivas de primer nivel mundial, como la NBA Basketball School (Australia), Adidas Basketball Camp (Hong Kong) y BAZ’N Camp (Francia). Además, integró staffs técnicos en clubes históricos como Atenas de Córdoba y Central Córdoba de Santiago.

Del mismo modo, estarán en el staff profesional Andrés Horst (Entrenador del AEC) y Fernando Crovetto, preparador físico, que aportarán su experiencia en el trabajo diario con categorías formativas y su mirada metodológica enfocada en la toma de decisiones dentro del juego.