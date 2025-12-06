Senado: Comisiones, audiencias públicas, y convocatoria a sesión

El próximo martes se reunirán las comisiones de Legislación General, de Salud Pública y Drogadicción, y de Presupuesto y Hacienda, y tendrán como invitados al ministro de Salud de la provincia, al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al secretario de Justicia de Entre Ríos. El miércoles continuarán las audiencias públicas para cargos en la Justicia y, además, habrá convocatoria a sesión ordinaria para martes, miércoles y jueves.

Legislación General

El martes a partir de las 9 horas, en la Sala de Comisiones segundo piso de Casa de Gobierno, los integrantes de la comisión abordarán un proyecto de ley para crear un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.

Fueron invitados a dar su aporte sobre la iniciativa el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Leonardo Portela, y el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro.

Salud Pública

Para la hora 10 está pautada una reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Legislación General, para dar tratamiento a los siguientes temas:

1- Expediente por el cual se declara el día 17 de septiembre de cada año como Día Provincial de la Seguridad del Paciente en la Provincia de Entre Ríos.

2- Expediente por el que se adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 26.529 y sus modificatorias – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud.

3- Expediente por el cual se declara el día 7 de septiembre de cada año como Día Provincial de Concientización de la enfermedad de Distrofia Muscular de Duchenne y de Becker.

4- Expediente por el que se crea la “Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos”.

A la hora 11 la Comisión de Salud Pública y Drogadicción se reúne con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el estudio de dos proyectos:

1- Expediente por el cual se propicia el reconocimiento y asignación de funciones de directores y secretarios técnicos de hospitales y centros de salud provinciales.

2- Expediente por el que se modifica la Ley Nº 9.892 – Régimen Jurídico de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.

Para dar su visión sobre las iniciativas fue convocado el ministro de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Daniel Blanzaco.

Audiencias Públicas

El miércoles, en el marco de los pedidos de acuerdo de 16 Defensores Públicos, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevarán a cabo cuatro audiencias públicas por la mañana y cuatro más por la tarde, completando de esta forma el proceso de pedidos de acuerdo constitucional para designaciones en el Poder Judicial.

El cronograma de las mismas es el siguiente:

9:00: Vanesa María José Pelayo, Defensora Auxiliar de la ciudad de Chajarí.

9:30: Débora Vanesa Cosatti, Defensora Auxiliar de la ciudad de Colón.

10:00: Lorena Andrea Pignataro, Defensora Pública de la ciudad de Colón.

10:30: Gisela María Jesús Mernes, Defensora Auxiliar de la ciudad de Nogoyá.

16:00: Carlos Andrés Pellichero, Defensor Público de la ciudad de Concepción del Uruguay.

16:30: María del Carmen Molares, Defensora Pública de la ciudad de La Paz.

17:00: María Alejandra Ramírez, Defensora Pública Nº1 de la ciudad de Paraná.

17:30: Yamila Antonella Frate, Defensora Pública Nº15 de la ciudad de Paraná.

Convocatoria a sesión ordinaria

Los senadores están convocados a sesionar esta semana en el marco del 146º Período Legislativo. Los llamados son este martes 9 de diciembre, a las 19 horas, miércoles 10, a las 13, y jueves 11 a las 11 horas. La sesión, como usualmente, se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.