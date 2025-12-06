Aluani participó del acto de apertura del Festival “San Sebastián”

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, encabezó la ceremonia inaugural de una nueva edición del Gran Festival de Jineteada y Música Popular “San Sebastián”, organizado por el Círculo Policial de Nogoyá.

En el acto de apertura, que se realizó este viernes por la noche en las instalaciones del predio San Sebastián, Aluani agradeció la invitación y destacó la importancia del Festival de Jineteada y Música Popular “San Sebastián” que se realiza este fin de semana en Nogoyá. “Se trata de una puesta en valor del trabajo comunitario, del esfuerzo compartido y del compromiso de cada uno de los integrantes”, subrayó la mandataria.

Seguidamente, valoró el proyecto del Colegio San Sebastián, una escuela privada de gestión estatal que pertenece y es gestionada por el Círculo Policial de Nogoyá. “Es importante acompañar no solo el Festival sino también a este proyecto que crece y progresa año a año y que sabemos que en el 2026 sumará el cuarto año del nivel secundario. Un aplauso para ustedes por poner en valor a este hermoso complejo”, resaltó al tiempo que acotó: “Los felicito porque ustedes son los que siempre acompañan a los jóvenes estudiantes para que puedan tener un lugar confortable y crecer en esta hermosa comunidad”.

En otro tramo de su discurso, Aluani aseveró: “Nosotros, desde el Gobierno, desde la Vicegobernación, siempre tratamos de impulsar el crecimiento de estos festivales, porque sabemos que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura que queremos mostrar no solamente al resto de los entrerrianos, sino también a toda la Argentina”. Y agregó: “Seguiremos acompañando los festivales, recorriendo toda la provincia, porque queremos que nuestros niños y jóvenes estén orgullosos del lugar donde viven, de sus costumbres y tradiciones. Felicitaciones a todos y muchas gracias por recibirme siempre con tanto cariño”, cerró Aluani.

Por su parte, el intendente Schneider expresó: “Simplemente quiero destacar y valorar a toda la comunidad educativa de San Sebastián por llevar adelante esta nueva edición del festival y por seguir creciendo en obras”. Y continuó: “Este desarrollo tiene que ver con trabajar en equipo y en comunidad, y eso nos enaltece como ciudad porque nos posibilita crecer”.

“Felicitaciones a todos y a seguir construyendo y trabajando juntos desde el gobierno municipal y desde la institución educativa que para eso estamos y así así vamos a seguir avanzando”, dijo finalmente.

En tanto, el presidente y apoderado legal del Círculo Policial Nogoyá, Martín Motroni, dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos, especialmente, de la vicegobernadora Aluani. En su alocución, también recordó a “dos grandes colaboradores que se nos fueron: Jorge Alfaro y Mario Lupi”. Luego, destacó el esfuerzo y el crecimiento de la comunidad educativa y valoró el trabajo en equipo que se realiza para llevar adelante las tres noches del festival.

Presencias

Acompañaron a la vicegobernadora Aluani, el intendente Bernardo Schneider; el senador provincial Rafael Cavagna; la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; el intendente de Hernández Luis Galioli; el presidente y apoderado legal del Círculo Policial Nogoyá, Martín Motroni; la coordinadora del Observatorio de Primer Infancia, Gisela Yglesias; la coordinadora de Cultura local, Karina Clementin; el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch; autoridades de la fuerza policial, bomberos y cura párroco; concejales, funcionarios municipales, personal a cargo de la organización, estudiantes, docentes del Colegio San Sebastián y vecinos.