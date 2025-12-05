Se implementará una guía práctica para planificar el desarrollo territorial en Gualeguay

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios avanzó con un convenio marco junto al Municipio de Gualeguay y otros organismos para concretar la metodología del Plan Base que fortalezca la planificación territorial y promueva un desarrollo sostenible.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, firmó un acuerdo con el Municipio de Gualeguay, la cátedra Unesco, la fundación En Obras y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos con el fin de fortalecer la planificación y el desarrollo urbano-territorial de las ciudades intermedias de la provincia.

La iniciativa se enmarca en el programa «Planes Base en Ciudades y Territorios de Intermediación de Entre Ríos», que comprende un instrumento metodológico para realizar diagnósticos urbanos, definir lineamientos estratégicos y orientar etapas de planificación. Su objetivo central es brindar a los municipios una guía práctica para ordenar su crecimiento y su desarrollo sostenible. El mismo se coordina a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública y la cátedra Unesco de Ciudades Intermedias.

El ministro Darío Schneider celebró la firma del convenio marco y destacó la importancia estratégica del trabajo articulado. «Este tipo de acciones consolida una alianza entre el estado provincial, las instituciones especializadas y el municipio para orientar el crecimiento ordenado del territorio y las oportunidades de desarrollo», expresó.

Por su parte, la secretaria de Planificación, Lelia Recalde, valoró que la iniciativa «promueve cooperación, asistencia técnica y modernización en la planificación territorial con un enfoque sostenible». Además, explicó que «el trabajo en Gualeguay se desarrollará a partir de la elaboración del Plan Base local, que permitirá identificar problemas y oportunidades para orientar proyectos de inversión pública y la formulación de políticas que potencien el desarrollo territorial a corto y largo plazo».

El convenio fue suscripto entre los distintos organismos, donde cada uno aportará capacidades específicas: la Secretaría de Planificación e Inversión Pública coordinará el proceso, la Unesco y la fundación En Obras sumarán experiencia técnica internacional, asistencia metodológica y capacitaciones, mientras que el Colegio de Arquitectos acompañará con apoyo profesional y técnico.

Del acto de firma participaron, por parte del Ministerio de Planeamiento, el ministro Darío Schneider y la secretaria Lelia Recalde. También estuvieron la presidenta municipal de Gualeguay, Dora Bogdan; la presidenta del Colegio de Arquitectos, Silvina Palacios, y el codirector de la fundación En Obras, Bruno Reinheimer. Asimismo, el director de la cátedra Unesco, Josep María Llop, refrendará el convenio.