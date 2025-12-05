Dic 05

Se implementará una guía práctica para planificar el desarrollo territorial en Gualeguay

 

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios avanzó con un convenio marco junto al Municipio de Gualeguay y otros organismos para concretar la metodología del Plan Base que fortalezca la planificación territorial y promueva un desarrollo sostenible.

 

 

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, firmó un acuerdo con el Municipio de Gualeguay, la cátedra Unesco, la fundación En Obras y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos con el fin de fortalecer la planificación y el desarrollo urbano-territorial de las ciudades intermedias de la provincia.

 

La iniciativa se enmarca en el programa «Planes Base en Ciudades y Territorios de Intermediación de Entre Ríos», que comprende un instrumento metodológico para realizar diagnósticos urbanos, definir lineamientos estratégicos y orientar etapas de planificación. Su objetivo central es brindar a los municipios una guía práctica para ordenar su crecimiento y su desarrollo sostenible. El mismo se coordina a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública y la cátedra Unesco de Ciudades Intermedias.

 

El ministro Darío Schneider celebró la firma del convenio marco y destacó la importancia estratégica del trabajo articulado. «Este tipo de acciones consolida una alianza entre el estado provincial, las instituciones especializadas y el municipio para orientar el crecimiento ordenado del territorio y las oportunidades de desarrollo», expresó.

 

Por su parte, la secretaria de Planificación, Lelia Recalde, valoró que la iniciativa «promueve cooperación, asistencia técnica y modernización en la planificación territorial con un enfoque sostenible». Además, explicó que «el trabajo en Gualeguay se desarrollará a partir de la elaboración del Plan Base local, que permitirá identificar problemas y oportunidades para orientar proyectos de inversión pública y la formulación de políticas que potencien el desarrollo territorial a corto y largo plazo».

 

El convenio fue suscripto entre los distintos organismos, donde cada uno aportará capacidades específicas: la Secretaría de Planificación e Inversión Pública coordinará el proceso, la Unesco y la fundación En Obras sumarán experiencia técnica internacional, asistencia metodológica y capacitaciones, mientras que el Colegio de Arquitectos acompañará con apoyo profesional y técnico.

 

Del acto de firma participaron, por parte del Ministerio de Planeamiento, el ministro Darío Schneider y la secretaria Lelia Recalde. También estuvieron la presidenta municipal de Gualeguay, Dora Bogdan; la presidenta del Colegio de Arquitectos, Silvina Palacios, y el codirector de la fundación En Obras, Bruno Reinheimer. Asimismo, el director de la cátedra Unesco, Josep María Llop, refrendará el convenio.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.