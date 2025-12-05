La Codesal acompaña a la región de Salto Grande como sede del turismo de reuniones

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) auspició las actividades del encuentro «Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones», que reunió a operadores y referentes del sector turístico y corporativo de distintas provincias.

En este marco, referentes de la Codesal recibieron a integrantes del Concordia Buró, de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, y a representantes de 12 empresas de Buenos Aires y Rosario, quienes realizaron una recorrida técnica por el lago Salto Grande, el complejo Termas del Ayuí y otros espacios administrados por la Corporación. Durante la visita, se evaluó la infraestructura disponible para la realización de congresos, actividades corporativas y propuestas del turismo de reuniones.

El especialista internacional Pablo Sismanian también estuvo en Termas del Ayuí, donde anticipó parte de los contenidos que se desarrollaron luego en la jornada estratégica realizada en el Centro de Convenciones. Allí se trabajó sobre tendencias, oportunidades y líneas de acción para fortalecer la competitividad del destino.

El cierre del encuentro tuvo lugar en la bodega Robinson, donde los participantes compartieron experiencias y analizaron futuras posibilidades de integración regional. En representación de la institución, el presidente de la Codesal, Eduardo Cristina, destacó la importancia de que la región reciba este tipo de delegaciones y evaluaciones profesionales.

«Estos espacios de articulación permiten mostrar la capacidad operativa del lago Salto Grande y las termas para albergar propuestas deportivas, recreativas y corporativas, reforzando el posicionamiento del destino en el mapa del turismo de reuniones. A su vez, consolidan el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para impulsar el desarrollo turístico y económico de la región», refirió