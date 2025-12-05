Se lanza una encuesta para fortalecer la calidad de la formación docente en la provincia

A través de la plataforma virtual Atamá y de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica, el Consejo General de Educación (CGE) habilitó una encuesta destinada a docentes que participaron en las instancias de formación durante 2025.

La iniciativa apunta a recabar información clave sobre la pertinencia de los contenidos, la calidad del acompañamiento tutorial, la usabilidad de la plataforma y la experiencia general en cada propuesta formativa para orientar futuras políticas educativas basadas en evidencia.

En 2025 la plataforma superó los 50.000 cursantes y abrió más de 300 aulas virtuales entre trayectos de formación docente y el secundario virtual Oportunid@des, quintuplicando su alcance en comparación con años anteriores. Desde el organismo se destaca el compromiso de los educadores entrerrianos, quienes a lo largo del año sostuvieron esta participación activa en las distintas ofertas virtuales. Este marco de involucramiento no sólo confirma la necesidad permanente de actualización profesional, sino también el rol estratégico de Atamá como herramienta para dinamizar y democratizar la formación.

Por este motivo, la plataforma, junto con las direcciones de nivel, modalidades y coordinaciones del organismo, está implementando una encuesta de cierre. En esta instancia, el equipo a cargo de cada trayecto formativo enviará a los inscriptos el enlace correspondiente para completar la encuesta, independientemente de si logró finalizar la propuesta o si únicamente pudo inscribirse sin llegar a cursarla. Su experiencia y sus motivos son igualmente valiosos para continuar mejorando las propuestas.

Asimismo, quienes se hayan inscripto en más de un trayecto deberán completar la encuesta una vez por cada propuesta, sin importar el nivel de participación alcanzado en ellas.

Los resultados obtenidos constituirán una herramienta clave para el fortalecimiento y la mejora continua de las políticas de formación docente, contribuyendo a garantizar la equidad, el acceso y la calidad educativa en toda la provincia.

Al mismo tiempo, permitirán avanzar en el Eje de Gestión Basada en Evidencia del Plan Educativo Provincial 2023-2027, que coloca al estudiante y a la comunidad educativa en el centro del sistema y orienta las decisiones hacia una educación más justa y significativa.