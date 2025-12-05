Dic 05

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

 

🔴 CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

 

👉🏻 Se llevará a cabo el próximo lunes 15 de diciembre, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

 

📍Para inscribirte acercate a la Mesa de Entradas, de 07:00 a 13:00 horas, o comunicate al 3434567879

