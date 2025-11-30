Adrián Bruffal: «Forestello es la elección ideal para Patronato»

El presidente del Club Atlético Patronato, Adrián Bruffal, habló con el equipo de Tribuna Deportiva sobre varios temas clave que marcan el presente y futuro de la institución. Desde el móvil, Bruffal abordó la reciente contratación de Rubén Darío Forestello como nuevo director técnico, las expectativas de cara a la temporada de la Primera Nacional, las decisiones sobre el plantel y la postura del club frente a la polémica sobre la privatización de los clubes en Argentina.

El regreso de Rubén Forestello: «Es la elección ideal»

Bruffal destacó que la elección del entrenador no fue casual, sino fruto de un análisis profundo: “El Yagui es de la casa, conoce el club y tiene una experiencia invaluable, tanto en la Primera División como en la categoría nacional. Es una persona altamente capacitada para dirigir a un equipo de la Primera Nacional, y eso nos da mucha confianza”, expresó el dirigente.

La negociación con Forestello fue relativamente breve y, según Bruffal, estuvo influenciada por el hecho de que el técnico ya es parte de la historia del club: “Sabemos que el Yagui tiene un gran conocimiento de lo que es Patronato, y eso le da una ventaja frente a otros candidatos. Aunque escuchamos varias propuestas, la conexión con Forestello fue inmediata”, añadió.

El desafío de la Primera Nacional

La Primera Nacional se presenta como un torneo desafiante y largo, con un nivel de competencia muy alto. Sobre esto, Bruffal enfatizó la importancia de la pretemporada y la conformación del plantel: “Lo primero es tener una buena base, con nuestros chicos del club. Muchos de ellos ya tuvieron rodaje en la primera y son fundamentales para el proyecto que queremos llevar adelante”. El presidente subrayó que no se trata solo de armar un buen equipo, sino de tener una estructura sólida y preparada para el largo recorrido de la temporada.

El técnico Forestello también tiene claro que la preparación física y mental de los jugadores será clave. “El torneo es durísimo y necesitamos tener un plantel competitivo lo más rápido posible para poder estar a la altura de las circunstancias”, señaló Bruffal.

La continuidad de jugadores clave y negociaciones a la vista

Un tema que está en el radar del club es la posible continuidad de algunos jugadores del plantel. Según las últimas informaciones, varios futbolistas están siendo evaluados para definir su futuro en Patronato. Bruffal adelantó que los jugadores con contratos vigentes serán prioridad: “La idea es que los chicos que están en el plantel continúen, aunque siempre hay movimientos, como ofertas de otros clubes y deseos de los propios jugadores. El lunes, con la confirmación oficial de Forestello, comenzaremos las negociaciones para definir esos casos”.

Entre los futbolistas que tienen más posibilidades de quedarse en Patronato se encuentran el arquero Alanzosa, que volverá a Tigre el 30 de diciembre, y el delantero Julián Marcioni, quien a pesar de las lesiones sigue siendo un jugador valioso para el proyecto. También está la continuidad de Alan Bonansea, cuyo futuro aún está bajo evaluación.

El modelo de gestión de Patronato: «Defendemos la democracia en los clubes»

Por último, Bruffal se refirió a la postura del club respecto a la propuesta de privatización de los clubes en Argentina, liderada por la AFA y su presidente, Claudio Tapia. El dirigente expresó su firme apoyo al modelo de clubes gestionados democráticamente, en lugar de permitir que los clubes se conviertan en sociedades anónimas: “En Patronato, creemos que los clubes deben seguir siendo gestionados por sus socios, con una comisión directiva elegida democráticamente, no por dueños. Esa es nuestra convicción, y lo vamos a defender siempre”, dijo.