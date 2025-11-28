HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES

Se llevó a cabo una actividad, organizada por las áreas municipales de Juventud y Tránsito, en el marco del Día en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se celebra cada tercer domingo de noviembre.

✨️ Durante la jornada, en Calle Pública a Colonia Oficial N° 4, familiares, amigos y estudiantes de la escuela secundaria N° 47 “Eduardo y Federico Hasenkamp” pintaron un cartel con una estrella amarilla en memoria de Lautaro Bacidalupe.

👉🏻 Durante la actividad, que se pudo concretar por necesitar solo autorización del municipio, se enfatizó la importancia de crear conciencia sobre esta problemática que nos afecta a todos.

#LautaroBacidalupe #Memoria #SeguridadVial #Homenaje #Juventud #Tránsito