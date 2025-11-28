Salud despliega dos jornadas de abordaje territorial en Villa Paranacito y alrededores

Durante el primer día de trabajo, Blanzaco, junto a los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio, recorrió las escuelas NEP N° 7 Juan Bautista Alberdi, y N° 23 Francisco Ramírez, donde se realizaron controles médicos, consultas, revisiones odontológicas y actualización de carnets de vacunación. Para reforzar las acciones, se instaló un móvil para Unidad de Triage frente al hospital local, que estuvo supervisada por el director general de Emergencias de Entre Ríos, Diego Sauré, lo que permitió ordenar la atención y agilizar los tiempos.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, junto a su equipo técnico, inició este jueves dos intensas jornadas de abordaje territorial en Villa Paranacito y zonas aledañas en el departamento Islas del Ibicuy, con el objetivo de brindar atención médica integral, odontológica y de vacunación tanto a adultos como a niños, acercando a la población local los servicios esenciales del sistema sanitario provincial.

El operativo se desarrolla en articulación con el equipo del Hospital Paranacito, integrado por su directora María del Mar Solari Gatti, la odontóloga Sabrina Kirpach y el supervisor de agentes sanitarios Ariel Nievas, quienes acompañan el trabajo en una zona donde muchas veces los traslados están condicionados por un territorio caracterizado por su geografía particular, que dificulta el acceso a centros urbanos.

En este marco, Blanzaco remarcó que “la accesibilidad a la salud no puede depender de la distancia que la gente tiene que recorrer, sino de nuestro compromiso de llegar a cada rincón de la provincia”. También destacó que, en contextos isleños y de difícil acceso, estas instancias permiten escuchar de primera mano a vecinos, docentes y equipos locales, y ajustar las respuestas del sistema sanitario a sus necesidades reales.

A lo largo de esta primera jornada, los equipos realizaron un relevamiento de la situación sanitaria, identificando las demandas más urgentes y fortaleciendo las estrategias de prevención y atención primaria. Este viernes, el operativo continuará en las escuelas NEP N° 14 Fray Mocho y N° 20 Ricardo Monner Sanz, y la secundaria N° 5 José Artigas, donde se brindará nuevamente atención médica, odontológica y de vacunación.

Finalmente, el ministro subrayó que “más allá de las dificultades del territorio, lo que nos impulsa es la certeza de que al estar presentes fortalecemos el vínculo con la comunidad y garantizamos que la salud llegue a quienes más lo necesitan”. El trabajo codo a codo con hospitales, escuelas e instituciones locales reafirma el compromiso del gobierno provincial de asegurar una atención integral, cercana y accesible para todos los habitantes de Entre