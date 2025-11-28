El gobierno entrerriano, a través de las Secretarías General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y de Turismo, presentará la temporada estival 2026. Será a las 10.30 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y tendrá una mesa de exposición encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Entre Ríos lleva este viernes el modo verano a la capital del país

La actividad estará destinada a medios de comunicación, creadores de contenidos, referentes del sector turístico, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Se desarrollará desde las 10.30 horas en la sede entrerriana, ubicada en Suipacha 844, e incluirá una activación simultánea en la vía pública protagonizada por la mascota oficial, El Carpincho.

La presentación tendrá como punto central la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, que posiciona a El Carpincho como imagen de la temporada, y un panel expositor que reunirá al gobernador Rogelio Frigerio, al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y al secretario de Turismo provincial, Jorge Satto.

De manera simultánea, la promoción en el microcentro porteño será a bordo de un colectivo de la firma Flecha Bus identificado con la campaña de verano, que recorrerá puntos estratégicos llevando a El Carpincho, promotores turísticos y representantes de las microrregiones entrerrianas, con el objetivo de generar presencia directa en la vía pública.

La realización marcará el inicio de la agenda de promoción que la Secretaría de Turismo entrerriana desplegará en los principales mercados emisores del país y la región de cara a la temporada estival.