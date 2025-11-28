Comisiones de Diputados se reunieron en el Colegio Superior Urquiza, de Concepción del Uruguay

El trabajo legislativo de la Cámara de Diputados tuvo lugar este miércoles 26 en el Colegio Superior del Uruguay ‘Justo José de Urquiza’, en la ciudad ‘histórica’, en el marco de un homenaje a la primera sesión formal de la Legislatura provincial. Se abordaron seis proyectos de ley vinculados a la recepción y cesión de inmuebles, así como la sustitución de un artículo de la Ley que creó la OSER. Además, un expediente de autoría del diputado Silvio Gallay otorga el carácter de ‘Ciudadano Ilustre’ al profesor Celomar Argachá.

El miércoles 26 la Cámara de Diputados de la provincia constituyó tres de sus comisiones en Concepción del Uruguay, en el histórico Colegio Superior ‘Justo José de Urquiza’, institución donde el 26 de noviembre de 1860 tuvo lugar la primera sesión formal de la Legislatura entrerriana.

Legislación General

En primer término, se reunió la comisión de Legislación General, presidida por el diputado Marcelo López, para tratar seis proyectos de ley que refieren a la aceptación o cesión de inmuebles sujetos a donación. Uno de los proyectos de ley solicita que se autorice al Poder Ejecutivo a donar los bienes muebles a favor de los municipios o comunas de los cuales dependen los efectores de salud identificados en el anexo, y conforme lo dispuesto por decreto N° 588/2024 ms.

Por otro lado, otro de los proyectos solicita que se autorice al Superior Gobierno de la provincia a aceptar la donación formulada por la Cooperativa de Vivienda por Autoconstrucción Independencia Limitada, de dos lotes de terreno de su propiedad, destinados a calles, ochavas y reserva fiscal, en Colonia San Emilio, departamento Diamante.

Además, en la misma línea, uno de los expedientes autoriza al Superior Gobierno de la provincia a donar en favor de la comuna de Sauce Montrull, en departamento Paraná, un inmueble propiedad del Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos con destino a la construcción del futuro cuartel de Bomberos Voluntarios; como así también los que instan la autorización para la aceptación de la donación de un inmueble, efectuada por Luis Alberto Gervasoni, destinado al funcionamiento de una casa de medio camino bajo la dependencia del Hospital ‘Doctor Luis Ellerman’ de Rosario del Tala; y finalmente, el que pide que se autorice al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a aceptar la donación de una fracción de terreno formulada por Tomás Brondi Alejandro, partida provincial Nº 31.587-3.

Legislación General y Salud Pública

Seguidamente, se reunieron en conjunto las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, para tratar el proyecto del diputado Yari Seyler por el que se propone la modificación del artículo 19 de la Ley 11.202 de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). El texto propuesto fija, por un lado, la obligatoriedad de alcance del régimen para funcionarios, magistrados y agentes de cualquiera de los poderes del Estado, entes autárquicos y descentralizados.

Por otro, se propone que se agregue el artículo 19º bis que establece que jubilados, retirados y pensionados que actualmente cuentan con OSER pero que en su vida activa aportaron a mutuales municipales o comunales, continúen en la obra social provincial, al igual que aquellos que hubieren iniciado su trámite de retiro dentro de los 180 días de entrada en vigencia la Ley OSER. Quienes, en cambio, iniciaren su trámite de jubilación luego de ese plazo, mantendrán su afiliación a la mutual municipal o comunal de origen.

Cultura y Turismo

Por último, la comisión de Cultura y Turismo abordó el proyecto de ley, de autoría del diputado Silvio Gallay, que propone que se declare Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al maestro normal nacional y profesor de Historia, Celomar José Argachá, en virtud de su destacado aporte a la historia de la provincia, a la educación y al deporte entrerriano.