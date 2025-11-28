La Vicegobernación impulsa una campaña de concientización contra la Violencia hacia las Mujeres

La Vicegobernación, a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, lleva adelante una campaña de concientización en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A través de un stand informativo que se instaló en Plaza Mansilla, y que continuará este viernes por la mañana, desde el organismo se brinda información a la ciudadanía para acompañar a quienes deciden realizar una denuncia.

La campaña “Que florezca el amor sano” busca poner el foco en la identificación de prácticas saludables y no saludables en los vínculos que nos atraviesan, para invitar a la comunidad a desnaturalizarlos, reflexionar sobre ellos y transformarlos. Al mismo tiempo, desde el organismo se brinda folletería específica sobre el proceso que deben transitar las personas interesadas en realizar una denuncia.

Con esta iniciativa, la Vicegobernación se suma a la Campaña Únete impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la cual realiza un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, la juventud, el sector privado, los medios de comunicación y el sistema de las Naciones Unidas, a aunar esfuerzos para hacer frente a lo que caracteriza como pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas.

Cabe destacar que a la actualidad se contabilizan en el ámbito nacional más de 200 femicidios.

Concientizar e informar

La actividad se inició este jueves y continuará mañana viernes 28 de noviembre, en el horario de 9 a 11, en Plaza Mansilla. Cabe señalar que en caso de lluvia se realizará en el interior de la Casa de Gobierno.

Allí los interesados podrán encontrar información relevante sobre el proceso de denuncia que debe seguirse ante situaciones de violencia de género, sufridas por la propia persona o por terceros. Al mismo tiempo se brindará un espacio de asesoramiento para que la persona pueda acceder al formulario de denuncia y cumplimentar los pasos que requiere.