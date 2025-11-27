Brindan herramientas para actuar ante emergencias y fortalecer entornos seguros en Viale

En el marco del programa Latido Federal, se llevó adelante en la ciudad de Viale una capacitación en RCP y primeros auxilios destinada a personal municipal, trabajadores de empresas locales y representantes de las subcomisiones de las tres instituciones deportivas de la ciudad, entre ellas el Club Atlético Unión de la localidad.

Latido Federal es un programa impulsado por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Coordinación Provincial de Articulación Estratégica Territorial, junto a Enersa y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, perteneciente a la Uader.

La jornada, organizada por la Dirección de Deportes del municipio, a cargo de Adrián Fontana, tuvo como objetivo brindar herramientas concretas para actuar ante emergencias y fortalecer los entornos seguros en espacios comunitarios y deportivos.

Como parte de la instancia formativa, la coordinadora Provincial Yohana Fucks y el director de Deportes municipal, realizaron la entrega de botiquines de primeros auxilios a los clubes participantes, recurso indispensable que fue recibido con gran agradecimiento. Cada asistente recibió además su certificación correspondiente.

Finalizada la capacitación, las autoridades visitaron el predio del Club Atlético Unión de Viale, donde se interiorizaron sobre las necesidades de infraestructura, especialmente en materia de mejoras de iluminación, fundamentales para garantizar entrenamientos seguros y sostenidos dentro de las propias instalaciones.

En el marco de esta recorrida, se hizo entrega de un juego de 20 pecheras de entrenamiento, elaboradas en articulación con el Consejo General de Educación (CGE). Este recurso se suma al acompañamiento institucional que viene realizándose para fortalecer la actividad deportiva del club.

Esta articulación refleja el compromiso de la gestión provincial con el fortalecimiento del deporte, la prevención en salud y el acompañamiento continuo a las instituciones que son pilares fundamentales en la vida comunitaria.