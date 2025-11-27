UCR: Jornada sobre los desafíos organizacionales de los partidos políticos

La UCR Entre Ríos abordará hoy jueves, en una jornada organizada por el Rectorado, los desafíos organizacionales de los partidos políticos, sobre todo tradicionales, a partir de la disrupción algorítmica, la inteligencia artificial y los constantes avances en la tecno-comunicación.

«Desde el Partido destacamos que las organizaciones políticas siguen siendo columna vertebral de la democracia representativa, cumpliendo funciones claves de intermediación, agregación de demandas, formación de cuadros y movilización electoral, pero que los avances en la tecno-comunicación han variado significativamente los modos de relación–difusión, debiendo por ello comenzar a repensar la estructura del partido y sus procesos internos, territorialidad, financiamiento; entre otros», se indicó. La jornada se realizará hoy jueves 27 a las 20 horas en la sede del Comité Capital, en Paraná.

Estará a cargo de Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires con el siguiente temario:

• Comprender la magnitud del shock organizacional que la IA y la tecno-comunicación infligen a los partidos tradicionales.

• Diferenciar entre el uso de la IA como herramienta de gestión (un «CRM» para afiliados) y la IA como un entorno disruptivo que vuelve obsoletas las funciones clásicas del partido.

• Analizar los tres desafíos organizacionales clave:

• 1. La crisis de la intermediación (el líder «aumentado» por IA vs. el aparato).

• 2. La erosión de la territorialidad (la micro-segmentación vs. el Comité local).

• 3. La vulnerabilidad de la democracia interna (la «dictadura del algoritmo» en la toma de decisiones).

• Debatir escenarios futuros: ¿Estamos presenciando el fin del partido de masas o su reconfiguración en partidos-plataforma» ágiles y data-céntricos?

Mara Pegoraro. Politóloga de la Universidad de Buenos Aires, cursó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencia Política y Procesos Políticos Contemporáneos en la Universidad de Salamanca (España). Realizó la Maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés (Argentina). Es consultora política, docente universitaria y especialista en partidos políticos, campañas electorales y liderazgo. Es socia fundadora de B&B Consultora + Laboratorio donde desarrolla herramientas estratégicas para actores públicos y privados a partir de su destacada trayectoria. En el ámbito académico, se desempeña como Profesora Adjunta Regular en la Universidad de Buenos Aires, donde dicta «Regímenes Políticos de América Latina». También en la UBA es Coordinadora Ejecutiva del Centro para la Recuperación Argentina (RA)