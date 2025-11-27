Alcaraz: Acompañan a productores a Feliciano

La Secretaría de la Producción gestionó y acompañó a agricultores locales a la ciudad de Feliciano, donde participaron de una jornada de capacitación enfocada en la producción de batata.

Durante el encuentro, pudieron incorporar nuevas técnicas de manejo, conocer experiencias de otras zonas y fortalecer sus saberes para mejorar la calidad y el rendimiento de sus cultivos. .

Desde el municipio agradecemos el recibimiento y los saberes compartidos, impulsando oportunidades de formación que contribuyen al crecimiento de nuestros productores y al desarrollo de la economía local.