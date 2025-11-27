En Viale habrá una nueva Charla Informativa de la Campaña Apícola 2025/2026! Este 28 de noviembre, a las 21 hs, nos encontramos en el Centro Comercial (Santa Fe 427 – Viale) para compartir una jornada clave para el sector apícola local y regional.
👉 Disertarán:
• Carlos Weiss – Presidente Municipal
• Rüdiger Kirsch – CEO Norevo SA
• Javier González – Gerente Cooperativa Norte Grande
• Rodrigo Toledo – Coordinador Área Apícola RENAPA
Además, contaremos con la presencia de Kaúl Carolina, Ing. Agr. Supervisora de Inocuidad de SENASA Paraná.
💬 Será una instancia para informarse, actualizarse y fortalecer el trabajo conjunto de toda la cadena apícola.
📞 Confirmar asistencia:
Ingrid: 3434745163
Omar: 3436985592
🌼 Los esperamos para seguir construyendo una campaña sólida y con más oportunidades para todos!