En Viale habrá una nueva Charla Informativa de la Campaña Apícola 2025/2026! Este 28 de noviembre, a las 21 hs, nos encontramos en el Centro Comercial (Santa Fe 427 – Viale) para compartir una jornada clave para el sector apícola local y regional.

👉 Disertarán:

• Carlos Weiss – Presidente Municipal

• Rüdiger Kirsch – CEO Norevo SA

• Javier González – Gerente Cooperativa Norte Grande

• Rodrigo Toledo – Coordinador Área Apícola RENAPA

Además, contaremos con la presencia de Kaúl Carolina, Ing. Agr. Supervisora de Inocuidad de SENASA Paraná.

💬 Será una instancia para informarse, actualizarse y fortalecer el trabajo conjunto de toda la cadena apícola.

📞 Confirmar asistencia:

Ingrid: 3434745163

Omar: 3436985592

🌼 Los esperamos para seguir construyendo una campaña sólida y con más oportunidades para todos!