María Grande: Avanza la creación del Arboretum de especies nativas 

En la Huerta y Vivero Municipal estamos construyendo un Arboretum educativo que mostrará, a través de un mapa de Entre Ríos, las especies características de cada ecorregión de nuestra provincia.

Hoy se plantaron 51 ejemplares, en una jornada de trabajo conjunto y aprendizaje.

Agradecemos al Parque Nacional Pre Delta, al Parque Nacional El Palmar y a Juni Perá Cosmética Natural por el acompañamiento, la donación de especies y el asesoramiento técnico.

Dora Conta junto a la ingeniera Olga Cardona y y el equipo del Vivero Municipal trabajan junto a sus especialistas plantando cada especie en su lugar correspondiente.

🌿 Un espacio para aprender, valorar y conservar nuestra biodiversidad.