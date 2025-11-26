Estudiantes de la Escuela “Adolfo Weber” realizaron Prácticas Educativas en COOPAR

En el marco del Programa “Comunidad y Escuela” (Res. N° 0492/25 CGE), COOPAR y la Escuela Secundaria N° 11 “Adolfo Weber” de Crucesitas Octava firmaron un convenio de colaboración que permitió a estudiantes de 6° Año, Orientación en Economía y Administración, realizar Prácticas Educativas en la Sucursal COOPAR Crucesitas Octava.

En esta oportunidad, COOPAR acompañó a las estudiantes Naiara Díaz e Ivón Mantel, quienes desarrollaron actividades vinculadas al funcionamiento comercial y administrativo de la cooperativa, tales como:

Análisis de costos.

Procesos de comercialización de insumos agropecuarios.

Gestión y venta de productos de ferretería.

Actividades relacionadas al expendio de combustibles.

Observación de tareas administrativas y operativas propias de la sucursal.

Las prácticas fueron supervisadas por el Ing. Sergio Fettolini, encargado de la Sucursal, junto a Nahuel Heidenreich, y acompañadas por la docente de Prácticas Educativas Prof. Antonella Hernández y el rector del establecimiento, Prof. César Weber.

«Desde COOPAR reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el desarrollo de los jóvenes, brindando espacios donde puedan aplicar conocimientos teóricos en un entorno laboral real, fortaleciendo su formación y el vínculo entre escuela, comunidad y sector productivo», se indicó.