La Municipalidad de Aranguren realizó una jornada de concientización en el marco del 25 de noviembre

Entrevista con funcionarias locales y especialista previo a la charla “En internet no todo es lo que parece”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Municipalidad de Aranguren llevó adelante una actividad de sensibilización y prevención destinada a toda la comunidad.

La jornada se realizó el lunes 24 de noviembre y estuvo encabezada por la Lic. Claudia Katsos, subsecretaria de Desarrollo Social; la Lic. Emiliana Silveyra D’Avila, responsable del Área de Mujer, Género y Diversidad; e incluyó la participación especial de Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

A continuación, una síntesis de la entrevista realizada durante la actividad.

“El Estado debe proveer herramientas para la protección y la participación comunitaria”

Lic. Claudia Katsos – Subsecretaria de Desarrollo Social

Claudia Katsos destacó la importancia de generar espacios de reflexión en torno a las problemáticas que atraviesan a la comunidad:

“Estamos convocados para abordar una temática tan vigente como nuestra vida en el mundo digital. Buscamos brindar herramientas de seguridad y protección, del mismo modo que lo hacemos en la calle y en los espacios públicos.”

Señaló además el rol del municipio en la promoción de actividades de concientización y participación:

“Desde el área acompañamos y sostenemos propuestas que permiten visibilizar problemáticas sociales. El Estado debe ser corresponsable y acercar recursos que permitan a las familias abordar estas situaciones.”

“La jornada está enmarcada en la conmemoración del 25 de noviembre”

Lic. Emiliana Silveyra D’Avila – Área Mujer, Género y Diversidad

Emiliana Silveyra explicó que la actividad se organizó especialmente en el contexto del 25 de noviembre, fecha clave para promover políticas de prevención y erradicación de las violencias:

“La propuesta está directamente vinculada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Trabajamos para acercar información y acompañamiento a todas las mujeres que lo necesiten.”

Recordó además que el área atiende todos los martes de 8 a 12 en Desarrollo Social, donde se brinda asesoramiento, acompañamiento y orientación profesional. También se encuentra disponible un código QR que deriva a un formulario de contacto para quienes prefieran comunicarse de manera digital.

“Las modalidades de captación y violencia digital han cambiado, nadie está exento”

Silvina Calveyra – Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos

La especialista Silvina Calveyra, disertante invitada, puso el acento en la gravedad de las nuevas formas de violencia y captación en entornos digitales:

“Estamos en un mes cargado de fechas de reflexión: el Día de la No Violencia contra las Mujeres, el Día contra el Abuso Sexual en las Infancias y Niñeces, y el Día de Lucha contra el Grooming. Por eso es fundamental articular acciones con los municipios, quienes conocen el territorio.”

Explicó que la campaña “En internet no todo es lo que parece” brinda herramientas para detectar riesgos asociados a redes sociales, plataformas, juegos online, exposición indebida y captación para trata de personas.

“La trata es un delito dinámico, que muta constantemente. Hoy la captación se realiza muchas veces mediante engaños, falsas promesas de trabajo o la venta de una imagen que luego se viraliza y genera consecuencias graves a largo plazo.”

Diferencia entre precarización laboral y explotación laboral

Durante la entrevista, la especialista Silvina Calveyra profundizó en un tema clave: la necesidad de distinguir entre precarización laboral y explotación laboral, especialmente al momento de realizar una denuncia por trata de personas.

Explicó que Entre Ríos es una provincia con zonas de riesgo debido a sus pasos fronterizos internos y externos, y que muchas denuncias surgen de situaciones que, a primera vista, pueden confundirse.

Precarización laboral

La precarización o informalidad laboral se relaciona con incumplimientos o irregularidades que, aunque graves, no alcanzan por sí mismas la categoría de delito federal.

Incluye situaciones como:

· Falta de aportes o contratación irregular.

· Jornadas extensas sin la remuneración adecuada.

· Ausencia de elementos de seguridad e higiene.

· Problemas salariales o de condiciones formales de empleo.

Calveyra aclaró que estos conflictos, si bien generan vulneraciones de derechos, suelen resolverse en el ámbito administrativo o laboral, incluso mediante audiencias de conciliación.

Explotación laboral (trata de personas con fines de explotación laboral)

La explotación laboral, en cambio, constituye un delito federal, previsto en la Ley de Trata de Personas.

Se configura cuando, además de condiciones laborales deficitarias, se verifica:

· Retención de documentos (DNI, pasaporte, etc.).

· Aislamiento o incomunicación de las personas.

· Privación de la libertad o restricciones para moverse.

· Viviendas o condiciones de vida infrahumanas (falta de agua, baño, higiene).

· Sometimiento psicológico, amenazas o doblegamiento de la voluntad.

· Uso de engaños o falsas promesas para captar a la persona.

“Cuando observamos estas características, ya no hablamos de precarización laboral: hablamos de trata de personas, un delito complejo, con condenas muy altas y que debe ser denunciado inmediatamente”, remarcó Calveyra.

La importancia de denunciar

Frente a cualquier sospecha, la funcionaria recordó que la línea 145 es gratuita, anónima y funciona las 24 horas en todo el país.

El llamado activa un protocolo especializado y evita que las víctimas queden expuestas a represalias o procesos revictimizantes.

“Nadie está exento”

En otro tramo de la entrevista, Calveyra advirtió que la prevención abarca a toda la sociedad:

“Nadie está exento. Ni niños, ni adolescentes, ni adultos mayores. Hoy las modalidades de captación y de violencia digital han cambiado. Las estafas, el grooming, la sextorsión y el engaño afectivo son problemas muy presentes que requieren información y acompañamiento.”

Subrayó que los delitos digitales no dependen del tamaño de la ciudad, de la edad de las personas ni de la situación económica, y que la virtualidad amplía las oportunidades de engaño.

Cierre institucional

Para finalizar, Claudia Katsos agradeció la participación de Calveyra y remarcó la importancia del trabajo articulado:

“La idea es continuar fortaleciendo estrategias entre los distintos niveles del Estado para atender y prevenir las problemáticas que afectan a nuestra comunidad. Esperamos que esta jornada sea de provecho para todos y todas.”