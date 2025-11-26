Enersa lanza un nuevo Registro de Proveedores orientado a una mayor transparencia y eficiencia

La empresa de energía estatal presentó Repro, el nuevo Registro de Proveedores, desarrollado para fortalecer los procesos internos y seguir elevando los estándares de transparencia en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la modernización de sus sistemas de control y administración, con acciones que ya muestran resultados concretos. Esto forma parte de una política pública orientada a concentrar los recursos en proveedores activos, verificables y formales, garantizando transparencia total y eficiencia en cada trámite.

En ese marco, Enersa presentó Repro, el nuevo Registro de Proveedores, un sistema completamente digital que permite cargar y actualizar la documentación requerida. Una vez aprobada la inscripción, cada proveedor obtiene un Certificado de Inscripción con validez anual, obligatorio para iniciar cualquier vínculo comercial con la compañía. Los proveedores actuales deberán inscribirse antes del 31 de diciembre de 2025 y, hasta entonces, podrán gestionar un Certificado Provisorio válido hasta esa fecha.

Con esta herramienta, Enersa profundiza el camino de control, orden y transparencia que marca la provincia. La Empresa ya modernizó su sistema de compras y ahora suma una plataforma que consolida un registro confiable y accesible.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó que «cada paso que damos en materia de control y transparencia es una inversión en confianza». Además, agregó que «somos muy claros con nuestro compromiso, cada peso y cada recurso de Enersa deben utilizarse de manera eficiente. Eso es lo que nos permite sostener un servicio eléctrico de calidad y con una de las mejores métricas del país. El Repro va en esa misma dirección. Incorporamos herramientas digitales para que más proveedores puedan sumarse de forma simple, ordenada y transparente».

Con la puesta en marcha de este sistema, la empresa de energía Estatal reafirma que está en plena sintonía con la política provincial de modernizar, ordenar y asegurar que cada peso invertido tenga destino cierto, transparente y útil para los entrerrianos.

Para consultas, está disponible el correo registroproveedores@enersa.com.ar