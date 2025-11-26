Donaron órganos y tejidos en el hospital Urquiza de Concepción del Uruguay

Entre la tarde del lunes 24 y la madrugada del martes 25 de noviembre se realizó un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos para trasplante en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. El equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) fue el encargado de llevar adelante el proceso, con el que se benefician cuatro pacientes en lista de espera.

La ablación fue posible gracias al gesto solidario de otra familia que dijo sí a la donación. En este caso particular, fueron los padres quienes tomaron la decisión por tratarse de un menor de edad. Cabe recordar que la Ley Nº 27.447 considera donantes a todos los mayores de 18 años, salvo que la persona exprese la manifestación negativa por un canal autorizado. Por su parte, en el caso de los menores, los que deciden son los padres, tutores o encargados.

Se trató del 22º operativo de donación de órganos del año en la provincia, a los que se suman los 50 procesos de donación de tejidos. En la oportunidad, los profesionales del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, realizaron las ablaciones renales y de córneas, según un estricto protocolo quirúrgico.

Asimismo, vale destacar el compromiso y profesionalismo de la Unidad Coordinadora de Concepción del Uruguay, que acompañó el proceso de donación, lo que pone de relieve el trabajo realizado en el interior de la provincia. En tal sentido, cabe señalar que el Cucaier cuenta con una Unidad Coordinadora en el Hospital Urquiza.

Finalmente, desde la cartera sanitaria entrerriana se agradece especialmente a la familia donante, en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad.