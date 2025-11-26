Municipalidad de Viale junto al crecimiento productivo de nuestra ciudad

Visitamos Lione Desarrollos Constructivos, una empresa que inicia su radicación y puesta en funcionamiento dentro de nuestro Parque Industrial, se informó desde la Municipalidad de Viale.

.

“La llegada de nuevas firmas a las instalaciones del parque es una muestra del trabajo constante que venimos realizando para fortalecer el desarrollo económico local, generar oportunidades y consolidar un espacio que hoy se proyecta como un polo de crecimiento, inversión y empleo para Viale y la región.

👉 Cada nueva empresa que se instala representa:

✔️ Más movimiento productivo

✔️ Más posibilidades de trabajo

✔️ Más progreso para nuestra comunidad

✔️ Un Parque Industrial cada vez más activo y competitivo

Agradecemos a Lione Desarrollos Constructivos por apostar a nuestra ciudad y celebramos juntos este paso importante hacia una Viale con más industria, más desarrollo y más futuro”, concluyó el informe.