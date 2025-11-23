Efemérides: Raúl Ricardo Alfonsín recibe a las Madres de Plaza de Mayo el 23 de noviembre de 1983

El 23 de Noviembre de 1983, durante el Gobierno De Facto del General Reynaldo Benito Bignone, el Presidente electo de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, recibió, a días de asumir la Primera Magistratura de la República, a una comitiva de Madres de Plaza de Mayo, “encabezada por su Presidenta, la Señora Hebe Pastor de Bonafini”.

Durante la reunión, “las Madres le solicitaron al Doctor Alfonsín que la documentación probatoria de la existencia de los centros clandestinos de detención no saliera del país y se sometiera a juicio a todos los responsables de las desapariciones de miles de personas”.

De Efemérides Radicales. Dr. Damián Reggiardo Castro