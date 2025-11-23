El encuentro presencial del cierre del ciclo formativo Diversificación Curricular: «Aulas inclusivas, estrategias e intervenciones» tuvo lugar en el salón del Consejo General de Educación (CGE), en Paraná. Fue destinado a asesores pedagógicos de las Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos (ESJA).

La propuesta se desarrolló durante el segundo semestre del presente año y tuvo como objetivo fortalecer la inclusión educativa y jerarquizar el rol del asesor pedagógico.

«Este es uno de los ejes prioritarios de nuestra gestión, fortalecer las trayectorias escolares y garantizar la equidad educativa. Tiene que ver con el rol imprescindible de ustedes de acompañar a cada docente, de ver de manera situada y actualizada cada trayectoria escolar. Entendemos que la educación la hacemos entre todos y es fundamental que ustedes se fortalezcan como profesionales para seguir contribuyendo al sistema. Gracias por todo el trabajo que hacen», destacó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

«La inclusión no es una declaración, es una práctica cotidiana en cada aula y en cada decisión pedagógica. Este proceso articuló marcos normativos, reflexiones y experiencias concretas del rol, y consolidó una red provincial más conectada y consciente de su responsabilidad. El asesor pedagógico ocupa un lugar clave, acompaña prácticas docentes y media entre trayectorias diversas desde una mirada inclusiva», destacó, a su vez, el director de Educación de Jóvenes y Adultos del organismo, Alfredo Blochinger, quien agregó: «Agradezco a la subdirectora Andrea Gutiérrez y a todo el equipo técnico y pedagógico y también a la Dirección de Educación Especial por trabajar en diálogo y corresponsabilidad».

El encuentro contó con la participación de asesores pedagógicos de toda la provincia, los vocales del CGE y la Dirección de Jóvenes y Adultos, responsable de la formación. También estuvo presente la directora de Educación Especial, Alexia Mors, junto a su equipo, quienes aportaron una perspectiva fundamental para fortalecer el enfoque inclusivo del trayecto.

La formación incluyó tres encuentros virtuales sincrónicos y un encuentro presencial, en los que se trabajó sobre estrategias para promover trayectorias diversificadas y se generaron espacios de reflexión colectiva. Durante la jornada de cierre, los participantes compartieron experiencias, aprendizajes y expusieron sus trabajos finales, consolidando así un recorrido que fortaleció la práctica y el acompañamiento pedagógico en las ESJA.