Murió un motociclista de San Benito en cercanías del autódromo

Un accidente fatal ocurrió cerca de las 23 de este sábado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del Autódromo de Paraná, en la localidad de Sauce Montrull.

La víctima fue identificada como Alejandro Pereyra, de 60 años, domiciliado en San Benito, quien falleció en el acto tras colisionar con una camioneta Volkswagen Amarok.

De acuerdo a las primeras pericias, Pereyra circulaba en su motocicleta en sentido norte-sur cuando, aparentemente, habría colisionado o intentado esquivar un roedor —una comadreja—.

Esa maniobra le hizo perder la estabilidad y caer al asfalto, ingresando al carril contrario de circulación sur-norte, por donde transitaba la camioneta Amarok que lo impactó.

En el lugar trabajó personal policial y el fiscal Juan Manuel Pereira, quien dispuso las actuaciones de rigor y la preservación de la escena. Las causas y responsabilidades del siniestro permanecen bajo investigación.

Según estadísticas de Ahora, Pereyra se convierte en la víctima número 112 en lo que va del año en siniestros viales en Entre Ríos, la 24ª en el Departamento Paraná y la tercera muerte registrada desde el jueves como consecuencia de accidentes de tránsito. Además, es la víctima número 39 que circulaba en moto. (APFDigital)