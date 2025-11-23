Hernández: Reconocimiento a María Mercedes Graglia (Melé) como Personalidad Destacada de la Cultura

Se llevó adelante un emotivo acto en el que la escritora local María Mercedes Graglia, “Melé”, fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura en el ámbito de la ciudad de Hernández.

Luego de la presentación y lectura de una breve reseña de su trayectoria, la concejala Claudia García dio lectura a la Resolución N°36, mediante la cual se otorga este importante reconocimiento.

Seguidamente, la Concejala entregó a Melé una copia de la resolución; el Presidente Municipal Luis Gaioli y la Vicepresidenta Claudia Morales hicieron entrega de un cuadro que refleja parte de sus obras; la encargada del Área de Cultura otorgó el certificado de reconocimiento por su invaluable aporte a la cultura local; y el Secretario de Gobierno y Deportes entregó un presente floral.

Con emoción y gratitud, Melé dirigió unas palabras al público, destacando especialmente su profundo agradecimiento a todos quienes hicieron posible este homenaje.

El cierre estuvo a cargo de Jorge Casco, quien interpretó piezas instrumentales, acompañado por la lectura —a cargo de la locutora— de la poesía “Mi pueblo mío”, obra de la propia Melé.

Mi pueblo mío

Camino por un río de pinos

a esta hora en que

el sol se hunde en el sembrado

atardece en rosa y violeta

y las sombras de las casas

nacen

tenues

se apagan las voces

del parque

el amor cubre los bancos

un collar de luces

circula lento

por las calles

brotan las risas jóvenes

el reguetón golpea

desde el baúl de un auto

anochece un día más

igual que ayer

parecido a mañana.