El 3 de diciembre jurarán los nuevos diputados nacionales

La sesión preparatoria en la que asumirán los diputados electos en las elecciones del pasado 26 de octubre se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 11 de la mañana.

La sesión preparatoria está reglamentada en el artículo 1° del reglamento de la Cámara baja, que expresa que la misma debe efectuarse dentro de los primeros días del mes de diciembre de cada año, convocada por su presidente “a los efectos de proceder a su constitución y a la elección de sus autoridades”. En ese mismo trámite se deben fijar los días y horas de sesión para el período ordinario.

El artículo 2° del reglamento señala también que los diputados en ejercicio cuyo mandato no finalicen, juntamente con los electos, procederán a elegir entre los primeros, a pluralidad de votos, un presidente provisional presidiendo esa votación el diputado en ejercicio de mayor edad.

A continuación se procederá a tomar juramento a los nuevos diputados, tras lo cual se procederá a la elección del presidente, y los vicepresidentes primero, segundo y tercero.

En ese marco, se espera que Martín Menem sea reelecto por un nuevo período legislativo. En cuanto al vicepresidente primero, en caso de que el oficialismo se convierta en primera minoría, conseguirá poner en ese lugar a un miembro propio. De momento, primera minoría sigue siendo Unión por la Patria, y la elegida en caso de que mantenga ese cargo se espera siga siendo Cecilia Moreau.

Una de las vicepresidencias del oficialismo podría ser para el mendocino Luis Petri, quien ya ocupó la vicepresidencia segundo entre 2017 y 2019, por Cambiemos en tiempos en que el presidente era Emilio Monzó.

Quienes serán los nuevos diputados entrerrianos

La Alianza La Libertad Avanza (ALLA) sumará tres representantes en la Cámara Baja tras consagrarse como la lista más votada: Andrés Lauman (LLA), Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR).

En tanto, Fuerza Entre Ríos (PJ) incorporará dos diputados tras quedar en el segundo lugar: Guillermo Michel y Laura Marclay.

Dichos legisladores reemplazarán a Carolina Gaillard, Tomás Ledesma de Unión por la Patria; Marcela Antola de Democracia para Siempre; Nancy Ballejos del PRO y Atilio Benedetti de la UCR culminarán su mandato el 10 de diciembre. (APFDigital)