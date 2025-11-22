La provincia y la UNER impulsan un espacio de desarrollo

La Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación -encabezada por Mauricio Colello- firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER para realizar el Congreso Provincial de Desarrollo Deportivo. Se desarrollará el sábado 29 en la sede académica de Paraná.

El acuerdo estuvo encabezado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el decano de la facultad, Sebastián Pérez, quienes rubricaron el acuerdo institucional que dará origen a este espacio de formación provincial. También participaron el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden; y el secretario de Extensión y Bienestar Universitario, Pablo Galarza.

Al respecto, Amden expresó: «Estanos muy contentos, queremos agradecerle a la comunidad educativa y a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), por este dinamismo que tuvimos en la formación de este primer congreso. Es un camino que se inicia en todo lo que vendrá en lo relativo a capacitaciones. Las dos partes estamos convencidas de la importancia que tiene la formación y el primer producto será este congreso en las instalaciones de Ciencias Económicas».

Agregó: «Todos los formadores, capacitadores, profesores de Educación Física y dirigentes también puedan participar, porque el temario tendrá un eje transversal que impactará mucho en la formación de chicos y adolescentes y nos nutrirá de mucha capacidad técnica».

Por su parte, Pablo Galarza afirmó: «La firma de este convenio refleja un trabajo entre la facultad y la secretaría de todo el año. Concreta una firma real del vínculo institucional pero, más allá, una agenda para 2026 de lo que ahí nos relaciona como facultad, que es la formación, en este caso del mundo del deporte».

El encuentro se extenderá de 9 a 17 y será gratuito, orientándose a docentes, entrenadores, dirigentes, equipos técnicos, estudiantes, profesionales de la salud y actores vinculados al deporte comunitario, federado y educativo. Los ejes abordarán iniciación deportiva, desarrollo motor, pedagogía, fases sensibles, deporte adaptado, ciencia aplicada y formación integral.

Se proyecta que este congreso inaugure un circuito provincial de formación continua, articulando a la universidad, el Estado y las instituciones deportivas, con el fin de fortalecer capacidades técnicas y generar políticas sostenidas de desarrollo deportivo en Entre Ríos