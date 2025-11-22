Comisiones del Senado fueron convocadas para la semana próxima

Los legisladores continuarán con el debate en comisión de diferentes expedientes los días martes 25 y miércoles 26 de noviembre.

Cronograma de comisiones

Martes 25 de noviembre

A las 9 horas está prevista la reunión de Comisión de Salud Pública y Drogadicción para tratar Asuntos Pendientes en Comisión.

Luego, a las 10, habrá reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Obras Públicas para dar tratamiento a los siguientes temas:

Expediente N° 27.070 – 25.904 – 24.890 Unif.: proyecto de Ley por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros.

Expediente N° 15.070: proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros, cuya autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Provincial de Vialidad, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 4º Inciso “ll” de la Ley Nº 2936.

Del encuentro participarán como invitados: Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y Fabio Koch, presidente del Consorcio Caminero Vecinal de Crucecita Octava del departamento Nogoyá.

En tanto, a las 11, los senadores están convocados a la reunión de conjunta de las Comisiones de Asuntos Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se tratará el Expediente N° 15.551: proyecto de Ley por el que se aprueba el ingreso del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos al Consorcio Interjurisdiccional Regional denominado “Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná”.

A las 12, está prevista la reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Presupuesto y Hacienda para tratar el Expediente N° 15.164: proyecto de Ley por el que se crea el Programa Entrerriano de Residencias en Salud, el que funcionará bajo la dependencia de la Coordinación de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.

Miércoles 26 de noviembre

Las comisiones comenzarán a las 9 horas con la reunión conjunta de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General. El tema a tratar será el Expediente N°15.167: proyecto de Ley por el cual se propician una serie de reformas al régimen jurídico de la carrera profesional asistencial sanitaria.

A las 10, los legisladores que integran la Comisión de Legislación General, tratarán los siguientes temas:

Expediente N° 27.596 – 25.399 Unif.: proyecto de Ley por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 –violencia digital-, modificatoria de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Expediente N° 15.228: proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento Feliciano.

Seguidamente, a las 11, está prevista la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Producción. Tema: Expediente N° 15.390: proyecto de Ley por el que se dispone a creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.

El lugar será la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores.