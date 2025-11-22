Proponen crear por ley una Mesa de Diálogo Social y planificar políticas alimentarias

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos crea la Mesa de Diálogo Social, que tendrá a su cargo el análisis de planes alimentarios y otras políticas públicas relacionadas con la provisión de alimentos a la población más vulnerable. La norma es autoría de Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos).

De acuerdo a la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, la entidad podrá firmar convenios de cooperación y elaborará informes trimestrales con un diagnóstico de lo evaluado. Propiciará, a su vez, junto a pequeños productores de la agricultura familiar y organismos vinculados, las huertas comunitarias y la elaboración de comida para merenderos y comedores, facilitando el acceso a una Canasta de Alimentos de la Economía Popular.

La Mesa estará compuesta por representantes de los ministerios de Desarrollo Humano y Salud; el CGE, el poder legislativo, universidades, organizaciones sociales de la Economía Popular y la Mesa contra el Hambre. En los fundamentos, la diputada resaltó que el ámbito será un «espacio institucional de articulación, concertación y participación en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas». Y agregó: «El presente proyecto reafirma y amplía los objetivos y funciones de la Mesa, considerándola como un espacio de diálogo, diagnóstico, planificación, control y evaluación. Su finalidad es asegurar la continuidad de un ámbito interministerial e intersectorial que permita formular estrategias integrales para garantizar el acceso a una alimentación saludable, suficiente y de calidad, priorizando la atención de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad».

Para cerrar, Streitenberger apuntó: «La composición plural de la Mesa, con representantes de distintos organismos del Estado, del Poder Legislativo, de las universidades públicas, de las organizaciones sociales garantiza la presencia de múltiples miradas y enfoques, esenciales para abordar de manera integral una problemática tan compleja como la alimentaria. Asimismo, la posibilidad de convocar a municipios, comunas y juntas de gobierno, y de promover la conformación de Mesas Locales de Diálogo Social, permitirá una mayor descentralización territorial y la adecuación de las políticas a las particularidades y necesidades de cada comunidad».