TC 4000 Santafesino: Mariano Moine y sus sueños de campeonato

El mariagrandense Mariano Moine llega con chances de coronarse a Rafaela el domingo 7 de diciembre con su Dodge en el TC 4000

El nombre de Mariano Moine, representante de María Grande, siempre fue sinónimo de esfuerzo, constancia y pasión por el automovilismo, se destacó desde la prensa de la categoría.

En el TC 4000, el piloto de Dodge sabe lo que es alcanzar la gloria y lo cuenta con la simpleza de quien lo vivió desde adentro.

“Ya tuve la suerte de ser campeón en Entre Ríos y es lo más lindo que te puede pasar. Ver tu auto pintado con el número uno es lo máximo.”

Hoy, a las puertas del Gran Premio Coronación del Nuevo Car Show en Rafaela, Moine reconoce que las chances matemáticas no lo acompañan del todo, pero aún así no resigna el sueño:

“Si bien en mi caso las posibilidades son muy lejanas, sería muy lindo poder llegar a ser campeón del 4000. Significaría un logro muy importante para nosotros porque es muy grande el sacrificio que hacemos para estar.” Reconoce el piloto que en su primer año dentro de la categoría llega con chances a la definición

Con la madurez de los años de pista y la perspectiva de quien atravesó batallas deportivas y personales, Moine también es consciente de que el automovilismo ocupa un lugar especial, pero no absoluto:

“No tiene punto de comparación ganar un campeonato, si bien hay cosas mucho más importantes que ser campeón, para los que vivimos la mayor parte del día pensando en las carreras, sin dudas es algo muy lindo.”

Y si el destino le regalara un milagro deportivo en Rafaela, el entrerriano tiene claro a dónde iría su primer pensamiento. No sería hacia el presente, sino hacia el recuerdo:

“Lo primero que pensaría es en toda la gente que me dio una mano muy grande para estar arriba de un auto y que hoy no están físicamente. Fueron muchos años de automovilismo y siempre tuve la suerte de que mucha gente me ayudara. Pensaría en ellos, que desde arriba siguen empujando.”

Mariano Moine llega a la última fecha con el corazón lleno de historia, de trabajo y de memoria. Sabe que el sueño es difícil, pero también que las gestas más nobles nacen desde la fe, la pasión y la gratitud eterna hacia quienes marcaron su camino.