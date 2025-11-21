Egresó la Promoción CXX de la Escuela de Agentes de Villaguay

En una ceremonia realizada en la ciudad de Villaguay, la División Escuela de Agentes Pedro Fernando Ramón Campbell llevó adelante el acto de egreso de la Promoción CXX de Agentes Masculinos, marcando el cierre de un ciclo de formación profesional que este año incorporó 187 nuevos efectivos a la fuerza. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó el acto junto al jefe de Policía Claudio González.

Los flamantes agentes serán destinados a áreas operativas de todos los departamentos de la provincia, reforzando el personal destinado a tareas de prevención, seguridad ciudadana y apoyo territorial.

El curso tuvo una duración de 10 meses, desarrollado entre el 23 de enero y el 23 de noviembre, bajo un plan de estudios homologado por el Consejo General de Educación (CGE), correspondiente a Formación Profesional Nivel III. La propuesta académica incluyó contenidos teóricos, técnicos y de práctica profesional, orientados a brindar una preparación integral para el servicio policial.

La conducción de la institución está a cargo del Jefe de División, Crio. Inspector José David Passarella, quien destacó el compromiso demostrado por los cadetes durante el ciclo formativo y el rol del equipo docente en el acompañamiento de cada etapa del proceso educativo.

Con la incorporación de esta nueva camada de agentes, la fuerza suma personal capacitado para fortalecer su despliegue operativo en toda la provincia. La ceremonia concluyó con el tradicional saludo a la bandera y el reconocimiento a familiares y docentes que acompañaron a los egresados durante su formación.