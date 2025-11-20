Nov 20

Echagüe lanza su Colonia de Vacaciones

El Atlético Echagüe Club pone en marcha una nueva edición de su Colonia de Vacaciones, una propuesta tradicional que ofrece un espacio seguro, divertido y formativo para las infancias.

 

La iniciativa está destinada a niñas y niños de entre 4 y 13 años, sean o no socios de la institución, y se desarrollará en las instalaciones de la sede ubicada en 25 de Mayo 555.

 

La Colonia tendrá una duración de poco más de dos meses, desde el 9 de diciembre hasta el 13 de febrero, bajo la coordinación del profesor Carlos “Caio” Reinoso.

 

Quienes asistan podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, con juegos en la pileta, natación y propuestas vinculadas a diferentes disciplinas, fomentando el movimiento, la integración y el aprendizaje.

 

Además, desde la coordinación se informa que el miércoles 4 de diciembre, a las 20 horas en el quincho del club, se realizará la reunión de padres para brindar detalles del funcionamiento, lineamientos generales y responder todas las inquietudes.

 

Para más consultas y preinscripción, pueden comunicarse a los teléfonos: 3434649803 (Profe Caio) y 3436219585 (Profe Eugenia)

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.