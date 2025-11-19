Aranguren: El HCD aprobó el presupuesto municipal 2026

El Honorable Concejo Deliberante de Aranguren aprobó el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio económico 2026, durante la sesión realizada el lunes.

El proyecto contempla la incorporación a planta permanente de cuatro empleados municipales, medida avalada por el área de Contaduría en función de la solvencia económica con la que cuenta la Municipalidad. El presupuesto había sido previamente analizado en comisión el 10 de noviembre.

Tras las exposiciones de los concejales y un intercambio de posiciones entre ambos bloques, el proyecto fue sometido a votación.

Autoridades del HCD

Presidenta: Lic. Mirta Levars

Secretaria: Prof. Daniela Márquez

Bloques y Concejales

Más para Aranguren (Oficialismo):

Anabel Ostorero

Jorge Libralato

Mariana Coronel

Gerardo Nichea

Juntos por Aranguren (Oposición):

Vanesa Bruselario

Guillermo Zabala

Roberto Soave

Resultado de la votación

Votos positivos: 5

4 del oficialismo

1 de la oposición (Bruselario), quien acompañó en general pero votó negativamente los artículos 5 y 11.

Votos negativos: 2

Zabala y Soave.

Próxima actividad legislativa

El miércoles 26 se realizará la última sesión ordinaria del año 2025, en la que se tratará la ampliación del Presupuesto 2026, previo trabajo en comisión.