Jornada de trigo 2025: COOPAR presentó su ensayo de franjas en Nogoyá

En el Establecimiento La Colina (Nogoyá) se desarrolló la Jornada de Trigo 2025, organizada por COOPAR en el lote demostrativo del ensayo de franjas que la cooperativa impulsa cada año para acompañar a los productores de la región.

Participaron representantes de los distintos semilleros con los que trabaja la institución, quienes expusieron las variedades disponibles para la próxima campaña y brindaron información técnica sobre manejo, ciclos, densidad y sanidad.

La actividad estuvo a cargo del semillero de COOPAR, encabezado por el Ingeniero Agrónomo Rogelio Ricardo, junto a sus colegas Claudio Lucca y Gustavo Bearzi. Los técnicos presentaron los resultados del ensayo y detallaron el orden de siembra —desde los materiales intermedios largos hasta los intermedios cortos—, acompañándolo con recomendaciones de densidad en kg/ha y la cantidad de fertilizante aplicada.

Cada semillero realizó su exposición, aportando información clave para comparar materiales y tomar decisiones.

En ese marco, Claudio Lucca explicó la importancia del trabajo local que lleva adelante la cooperativa:

“El objetivo de estos ensayos es generar información local sobre todos estos materiales que estamos desarrollando. Más allá del aporte tecnológico y la participación de los diferentes semilleros, buscamos obtener datos de características regionales, que muchas veces difieren de lo que ocurre en otras zonas”, señaló.

Y agregó: “No se trata solamente de comparar materiales y observar su comportamiento o sanidad, sino también de evaluar rendimientos para contar con un informe final que permita analizar cada etapa del cultivo y, sobre todo, el dato real de cosecha por parcela.”

Por su parte, Gustavo Bearzi destacó:

“La idea fue mostrar las variedades de trigo que tendremos disponibles para la próxima campaña, materiales que nosotros mismos multiplicamos. En la hoja técnica estaba el detalle de las labores, el tipo de suelo del establecimiento La Colina y un muestreo reciente que permite comprender la fertilidad del lote”.

También participaron ingenieros agrónomos de las distintas sucursales de COOPAR, referentes de la sección seguros y productores de Lucas González, Aranguren, Nogoyá, Victoria, General Ramírez y Don Cristóbal. La organización contó con el acompañamiento de Natalia Herman, desde la Sucursal Nogoyá.

Ejes técnicos abordados en la jornada

Ciclos intermedios largos, intermedios y cortos.

Variedades nuevas y materiales en evaluación.

Fechas de siembra y potencial de rendimiento.

Sanidad, manejo y densidad.

Macollaje y períodos críticos.

Diversificación de variedades y ciclos.

Calidad comercial y adaptabilidad regional.

Un espacio de intercambio y aporte técnico

Los representantes de las firmas semilleras agradecieron a COOPAR por la organización y destacaron la prolijidad del ensayo, el valor del Sistema de Sembrado Evolución y la importancia de contar con una cooperativa que cada año presenta las variedades que está multiplicando, ofreciendo información confiable y comparativa para la toma de decisiones.

“Reconocer la genética es un valor ganado”, coincidieron los especialistas, subrayando que este tipo de jornadas son fundamentales para actualizar criterios de manejo y fortalecer el vínculo entre productores, cooperativa y empresas proveedoras.

Representantes de los semilleros:

María Carballo (Bioceres Semillas)

Luis Cardinale (Nidera)

Gisela Bianchini (Don Mario Semillas)

Valentín De La Cruz (RAGT Semillas)

Victoria Majul (Macro Seed)

Olivia O ‘Dwyer (Klein Semillas)

Matías Lucaioli (ACA Semillas)