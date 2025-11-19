Vuelve una tradición del río: Maratón Acuática Paraná–Santa Fe en febrero

Después de casi cuatro décadas, una de las pruebas más emblemáticas de la natación en aguas abiertas de la región vuelve a tener su lugar en el calendario deportivo. El próximo 7 de febrero de 2026 se disputará la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, una competencia que unirá ambas capitales provinciales a lo largo de un exigente recorrido de 33 kilómetros sobre el río Paraná.

La organización estará a cargo de dos referentes históricos de la disciplina: el santafesino Diego Degano y el entrerriano Andrés Solioz, quienes coordinan el evento bajo reglamento propio y con la supervisión técnica general de ambos. La prueba se desarrollará conforme a las normas vigentes de World Aquatics (WA) para natación en aguas abiertas, ajustadas a su formato amateur y participativo.

El punto de partida estará ubicado en la zona de las Torres de Paraná, mientras que la llegada tendrá lugar en el Puerto de Santa Fe, recuperando así un trayecto que durante décadas fue sinónimo de desafío, esfuerzo y vínculo entre dos orillas con una larga tradición deportiva.

Una competencia con historia

La última vez que la Maratón Paraná–Santa Fe se realizó fue en 1988, año en que el vencedor fue justamente Diego Degano, quien después de esta competencia decidió dar el salto a la Santa Fe-Coronda, iniciando una carrera que lo consagraría como el mejor nadador de aguas abiertas del mundo. Su nombre volvió a colocarse hoy en el centro de la escena, esta vez desde un rol organizativo y de transmisión de experiencia a nuevas generaciones.

“Es un orgullo poder recuperar esta carrera que forma parte de la identidad deportiva de la región. No sólo se trata de una competencia, sino de un símbolo del río y de la cultura que compartimos entre Paraná y Santa Fe”, destacó Degano.

La carrera será abierta a nadadores aficionados o libres, de ambos sexos, con un mínimo de 16 años cumplidos al día de la competencia.

Se podrá competir en dos modalidades: Individual (un nadador con embarcación de acompañamiento a remo provista por la organización) y Parejas (dos nadadores masculinos, femeninos o mixtos, con embarcación a motor asignada por la organización).

La reedición de la Maratón Paraná–Santa Fe no solo significa el retorno de una competencia histórica, sino también la recuperación de un lazo cultural entre dos ciudades unidas por el río, el deporte y una tradición que marcó generaciones de nadadores.

Cabe resaltar que las redes sociales oficiales de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe, son:

Instagram: instagram.com/maratonparanasantafe

⁠Facebook: www.facebook.com/maratonparanasantafe