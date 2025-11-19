El proyecto de Presupuesto 2026 continúa su camino legislativo hacia la media sanción de Diputados.

En la sesión ordinaria desarrollada este martes 18, el dictamen emitido por Hacienda, Presupuesto y Cuentas, luego de un extenso debate en comisión, tomó estado parlamentario.

La vicepresidenta del cuerpo, Gabriela Lena, entendió que “el proyecto de Presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo tiene una serie de fortalezas. A mi criterio, es creíble pues contiene una fuerte inversión en políticas de niñez, además de la obra pública. Fue importante el estudio del proyecto en comisión junto a equipos de ministerios, que consistió en explicaciones certeras, especialmente las del ministro (de Hacienda y Finanzas) Fabián Boleas”.

Presidida por el diputado Gustavo Hein, la sesión dio ingreso, a su turno, de otros dos dictámenes de proyectos de ley. El primero refiere a un despacho conjunto de las comisiones de Salud Pública y de Legislación General para el proyecto de ley que ratifica el Decreto Nº 1402/25 GOB emitido por el Poder Ejecutivo y ad referéndum de la Legislatura que suspende por 180 días la aplicación de la Ley Nº 11.202 de afiliación obligatoria a mutuales y obras sociales de nivel municipal y comunal. El segundo, de la comisión de Legislación General, refiere a un proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray que excluye de espectáculos culturales y deportivos a personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia.

Fin al basural de Pueblo General Belgrano

En la 17º sesión ordinaria desarrollada este martes 18 en la Cámara de Diputados, se aprobó el Expediente Nº 28.372, proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el departamento Gualeguaychú, municipio de Pueblo General Belgrano, cuyo fin específico es el saneamiento y cierre definitivo de un basural a cielo abierto existente en la zona.

Homenajes

El diputado Sergio Castrillón utilizó el turno de los homenajes para recordar la figura de Héctor ‘Cacho’ Miño, músico, cantor, poeta, comunicador, artista de la cultura recientemente fallecido, oriundo de la ciudad de La Paz. Por su parte, la diputada María Elena Romero recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establecido cada 25 de noviembre por la ONU desde el año 1999. Los diputados Bruno Sarubi, Liliana Salinas y Laura Stratta homenajearon a quienes «custodian la memoria democrática», los taquígrafos parlamentarios, que celebraron su día el 16 de noviembre.

En tanto, el diputado Mauro Godein homenajeó a los pioneros que proyectaron el Puente Internacional General Artigas, que conecta las ciudades de Colón con la hermana ciudad de Paysandú, en la República Oriental de la Uruguay.