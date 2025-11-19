El IAPV y la comuna de Estación Sosa trabajan en gestiones para nuevas soluciones habitacionales

Durante el encuentro, se analizaron las políticas habitacionales que impulsa el organismo, así como las posibilidades de Estación Sosa para acceder a nuevas viviendas dentro del marco de los distintos programas provinciales. También se evaluaron acciones para avanzar en la regularización dominial de barrios de la zona.

Schönhals señaló que se dialogó sobre “las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en la provincia y la necesaria articulación entre municipios y provincia para llevar adelante nuevas soluciones habitacionales”.

Por su parte, la presidenta comunal, Gloria Vittor, destacó que fue “una muy buena jornada de trabajo”, en la que pudieron exponer la demanda habitacional existente en la localidad del departamento Paraná, y las distintas situaciones particulares de la comunidad. Subrayó además que “las líneas de asistencia técnica y financiera constituyen una herramienta fundamental para que las comunas puedan brindar respuestas concretas en materia de vivienda”.

De la reunión también participó el vicepresidente del IAPV, Luis Uriona.