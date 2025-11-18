Se reactiva una obra clave para asegurar el suministro de agua en Nogoyá

La vicegobernadora, Alicia Aluani, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y el intendente Bernardo Schneider recorrieron el predio de Obras Sanitarias municipal donde se reactivará una obra fundamental para mejorar el sistema de provisión de agua en la ciudad.

Se trata de la puesta en funcionamiento de una cisterna de 2 millones de litros, construida hace 15 años pero que nunca fue terminada ni conectada a la red. De la actividad también fueron parte el senador Rafael Cavagna, funcionarios provinciales y autoridades locales.

La vicegobernadora Aluani expresó su orgullo por «brindar respuesta a un tema tan importante como es un servicio esencial, que es el agua segura». Valoró, además, el trabajo coordinado entre Municipio y Provincia y explicó que «hace más de 12 años se propuso poner las cisternas en funcionamiento y, por diversos motivos, no se ha hecho». Añadió que «parte del déficit de agua que faltaba en cada hogar va a ser solucionado» y remarcó que «se trata de un tema de salud y desarrollo; es un servicio esencial y nadie tiene que estar privado de ello».

Por su parte, Troncoso resaltó que «estamos recuperando una obra que había quedado trunca, como pasa mucho en este país, esos famosos elefantes blancos, y este tuvo como función originaria una función esencial y básica como garantizar agua» y destacó que «refleja la visión estratégica del gobernador Rogelio Frigerio: en un momento de tanta restricción económica, cada peso debe invertirse con eficiencia y allí donde más se necesita. Y esta ciudad necesitaba recuperar esta infraestructura; era una deuda histórica que había que reparar. Cuando municipios y provincia trabajamos juntos, las soluciones llegan. Para eso estamos en el gobierno y para eso elegimos la política: para resolver los problemas cotidianos de la gente, mirando siempre de frente a la ciudadanía y no de espaldas.»

En tanto, el intendente Schneider indicó que es «un desafío importante para la gestión municipal poner al servicio de la comunidad, del sistema de agua, esta cisterna que tuvo trunca, nunca se terminó. Estamos sumando infraestructura, así que quiero agradecer hoy a nuestra vicegobernadora, al ministro, al senador. Hoy nos están haciendo llegar un subsidio de 40 millones de pesos que se suma a la inversión que va a hacer la municipalidad de aproximadamente 110 millones de pesos con recursos en un 70 por ciento debo decirlo, de todos los nogoyaenses, con el objeto de que esta cisterna famosa, icónica en Nogoyá, empiece a funcionar y pueda abastecer a los vecinos de agua potable».

Por último, el senador Cavagna celebró «esta instancia y también que sigamos fijando prioridades con el gobierno provincial, con ambulancias, con patrulleros y con este tipo de aportes».

La obra: inversión y alcance

El proyecto contempla la colocación de dos bombas, la adecuación del sistema y la conexión de la cisterna al tanque de 500 mil litros que abastece actualmente a la ciudad. La inversión total asciende a unos 110 millones de pesos, de los cuales 40 millones son aportados por el Gobierno Provincial, mientras que el resto será financiado con recursos municipales.