ACTO SIMBÓLICO EN MEMORIA DE RODRIGO ALMARÁ Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En conmemoración del Día en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se celebra todos los años el tercer domingo de noviembre, las áreas municipales de Tránsito y Juventud, realizarán un acto simbólico en memoria de Rodrigo Almará, quien falleció trágicamente en un accidente de tránsito.

La actividad se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, a las 08:30 horas, en calle 3 de febrero, frente a la plaza “San Martín”. En este evento, se pintará una estrella amarilla, símbolo de la lucha por la seguridad vial y un homenaje a aquellos que han perdido la vida en siniestros viales.

Además, también estarán presentes estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria N°47 “Eduardo y Federico Hasenkamp”, donde Rodrigo asistía, resaltando la necesidad de crear conciencia en esta problemática.

Se invita a toda la comunidad a participar de esta actividad, que no sólo recordará a Rodrigo, sino que también fomentará la reflexión sobre la importancia de la prevención de accidentes de tránsito.

 

 

 

 

 

 

 

