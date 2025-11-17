Invitan a la 4ta edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos

La provincia invita a participar del cierre de la semana del emprendedor en una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, donde se realizará el lanzamiento de la nueva imagen de la marca Manos Entrerrianas, la cita es el próximo jueves 20 en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz de Paraná.

El Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia; en colaboración de la Municipalidad de Paraná invitan a la Feria de Emprendedores Entrerrianos que se realizará el jueves 20 de 16 a 22 en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz. En esta oportunidad, además se realizará el lanzamiento de la nueva imagen de la marca de la provincia para nuestros emprendedores, «Manos Entrerrianas».

Con una participación de más de 80 emprendimientos, la feria ofrece una amplia gama de artículos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos.

Contará con espacio gastronómico y música en vivo de la mano de Sol Rizzi, Dúo Marian y Franco, DJ Th Selektah y Discover retro.