El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, recibió a integrantes de la Asociación Alguien Como Yo FQ, quienes presentaron la propuesta de consolidar un centro de atención en Paraná y expusieron la necesidad de la adhesión provincial a la Ley Nacional de Fibrosis Quística.

Daniel Blanzaco, se reunió con la referente de la Asociación Alguien Como Yo FQ, Fátima Heinze, con el objetivo de proyectar un sistema de cuidado integral para personas con fibrosis quística, bajo la modalidad de cuidados progresivos.

Blanzaco los animó a trabajar de manera conjunta para poder dar forma y llevar adelante los requerimientos de la organización no gubernamental de acuerdo a la necesidad de los pacientes, que son 65 en toda la provincia, con y sin cobertura de obra social.

Por su parte, Heinze destacó que la respuesta fue muy favorable en lo que respecta al proyecto de creación de un centro referente de fibrosis quística en Paraná y la capacitación continua de profesionales de la salud en la atención de esta patología. «Queremos que este centro nazca en un hospital de Paraná, con un consultorio de profesionales especialistas que garantice que los pacientes no estén expuestos a infecciones cruzadas, entre otras complicaciones», expresó.

Gustavo Perren, padre de una paciente con FQ y farmacéutico de profesión, también participó del encuentro y destacó: «La reunión fue muy positiva, el ministro tiene un enfoque centrado en el paciente, que es lo que nosotros necesitamos para que cada uno de los 65 entrerrianos con esta afección reciba una atención integral y mejore su calidad de vida».

Perren también agregó que «la creación de un centro de fibrosis quística en la provincia no sólo enaltecerá al equipo de salud sino que va a permitir la atención interdisciplinaria en un mismo lugar».

Asimismo, la audiencia trató sobre diversas problemáticas con las obras sociales y la adhesión a la Ley Nacional de Fibrosis Quística