Tchoukball: Vélez de Chajarí cerró un año inolvidable y volvió a dominar en la Liga Regional

La temporada 2025 quedará grabada como una de las más brillantes en la historia reciente del Club Atlético Vélez Sarsfield de Chajarí. El conjunto del norte entrerriano firmó una campaña impecable, coronándose en cada torneo que disputó, tanto en la rama femenina como en la masculina, y confirmando un presente deportivo que no admite discusiones.

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball, disputada en el gimnasio velezano, sirvió como escenario final para sellar otro capítulo de excelencia. Ni siquiera el temporal que castigó la mañana pudo frenar la presencia masiva de público, que le dio color y marco a una jornada decisiva en la que la institución volvió a demostrar su jerarquía.

Resultados que hablan

La programación comenzó con dos encuentros masculinos: Ferro Federal impuso condiciones frente a Mocoretá por 73-34, mientras que Concordia doblegó con claridad a Vélez B por 56-34. Después llegó el turno de las mujeres, donde Mocoretá venció a Ferro por 40-30 y más tarde Vélez superó a Concordia por 41-27, en el primer festejo local del día.

El momento más esperado llegó a mitad de jornada, cuando el equipo principal de Vélez enfrentó a Ferro en un duelo cargado de tensión. El 63-58 final desató la alegría en las tribunas y ratificó la supremacía velezana en el ámbito regional. “Es una gran satisfacción conquistar nuevamente el título. Es el tercero al hilo y refleja el compromiso de todo el grupo”, destacó Manuel Iglesias, capitán del conjunto chajariense.

La continuidad de la fecha tuvo como ganador a Mocoretá, que derrotó a Vélez B por 55-37. Luego, en un choque decisivo para la rama femenina, Vélez volvió a mostrar contundencia y se impuso a Ferro por 49-26, asegurando otro campeonato para las dirigidas por Aristela Larocca. “Haberlo conseguido en casa lo hace todavía más especial. Sentimos que el trabajo de todo el año tuvo su premio”, remarcó la referente del plantel.

El cierre deportivo llegó con los últimos dos compromisos: Mocoretá venció a Concordia por 39-31 en mujeres, mientras que el elenco masculino de Vélez clausuró su magnífico ciclo con un ajustado 53-49 ante Concordia.

Tras los partidos, se desarrolló la ceremonia de clausura, en la que se entregaron los trofeos a los equipos destacados y se otorgó el premio “Hermann Brandt”, un reconocimiento que pone en valor no solo el desempeño deportivo, sino también principios fundamentales del tchoukball: compromiso, solidaridad, esfuerzo y respeto hacia el rival.

La jornada concluyó con un clima de camaradería que reflejó de manera perfecta el espíritu de la disciplina. Jugadores, entrenadores y familias compartieron un cierre festivo que reforzó el crecimiento sostenido del tchoukball en Entre Ríos, una región donde este deporte sigue consolidando adeptos y construyendo historias para destacar.

Vélez Sarsfield, por su parte, se retira de la temporada como lo empezó: ganando y dejando una huella profunda en cada cancha que pisó. Una campaña memorable para un club que hoy es referencia indiscutida del tchoukball regional