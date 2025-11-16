Un fuerte temporal dejó sin servicio eléctrico a varias localidades de la provincia

Enersa informó que el intenso temporal que se desató entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo afectó a gran parte de la provincia, provocando importantes daños en infraestructuras eléctricas y dejando fuera de servicio distintos sectores urbanos y rurales.

Según indicó la empresa, el fenómeno climático -que comenzó cerca de las 2 de la mañana y estuvo acompañado por fuertes descargas eléctricas y vientos intensos- ocasionó roturas en líneas, postes y equipos esenciales del sistema, lo que derivó en interrupciones del suministro en distintas localidades.

Basavilbaso es actualmente la zona más comprometida, con amplios sectores sin energía eléctrica. Las cuadrillas trabajan sobre fallas en equipos clave y continúan con las tareas para restablecer el servicio lo antes posible.

En la zona norte, el temporal generó inconvenientes en Federal, Feliciano y Los Charrúas, principalmente en áreas rurales donde se registraron postes dañados, cables cortados e interrupciones del servicio. En tanto, Federación y Chajarí mantienen el suministro con normalidad.

También se registraron daños en Ibicuy, Paranacito, Ceibas y Gualeguay, localidades del sur y este provincial donde los fuertes vientos y la actividad eléctrica afectaron tramos de media y baja tensión. En San Salvador, continúan los trabajos de reposición en sectores rurales.

Enersa informó asimismo que cuadrillas trabajan en Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Basavilbaso y Urdinarrain, donde se reportaron postes caídos, árboles sobre líneas y fallas en áreas urbanas y rurales.

La tormenta avanzó hacia el norte durante la madrugada, ampliando la cantidad de zonas afectadas y requiriendo un importante despliegue de personal propio y contratistas. La empresa continuará brindando actualizaciones a medida que avancen los trabajos.

Para más información, se pueden consultar las redes sociales oficiales @Enersaarg. Ante reclamos o situaciones de riesgo, está disponible el 0800-777-0080, las 24 horas