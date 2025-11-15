Homenaje a Linares Cardozo

El Salón de los Pasos Perdidos y el Recinto de la Cámara de Diputados se abrieron este viernes para homenajear Linares Cardozo, con el espacio titulado ‘El atril de Linares’, que consistió en una muestra de obras pictóricas del autor y un recital de sus canciones interpretadas por artistas entrerrianos. El evento se enmarcó en la ‘Noche de los Museos Entrerrianos’, singular celebración pensada para poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de toda la provincia en simultáneo, organizada por la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de Cultura de la provincia.

La muestra de la obra pictórica de don Linares pudo disfrutarse en el Salón de los Pasos Perdidos. Incluyó una serie de 14 pinturas en óleo y tinta china con paisajes costeros que fueron exhibidas por primera vez desde la muerte del artista, fotografías, partituras de sus canciones más famosas y objetos del autor. En tanto en el Recinto, los músicos Miguel González (Los del Gualeyán y Los Chamarriteros) y César Nani (Los Chamarriteros) interpretaron en guitarra ‘Canción de Cuna Costera’, ‘Peoncito de Estancia’, ‘Coplas Felicianeras’ y ‘Soy Entrerriano’.

Los diputados Juan Manuel Rossi, Débora Todoni y María Elena Romero entregaron a nietos del poeta, Evangelina, Valeria y Laureano Martínez Calvo copia de la norma que declara de Interés Legislativo la Muestra ‘El Atril de Linares’, así como una distinción a los músicos en agradecimiento por su arte.

Quienes visitaron el Recinto se encontraron, además, con una breve reseña histórica de este edificio monumento nacional construido en 1890 y diseñado por el arquitecto Bernardo Rígoli, que alberga la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Diputados Medios dispuso una radio abierta y transmisión en streaming desde Plaza Carbó, en cercanías de la Cámara de Diputados. Desde la plataforma oficial en Youtube se transmitió el espectáculo que brindaron las pasistas de ‘Guardia del Paraná’ en la explanada de calle México y todas instancias de la propuesta.