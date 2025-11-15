Más de 200 estudiantes participaron de un encuentro interescolar de sóftbol en Colón

En una jornada marcada por la participación y el espíritu deportivo, más de 200 estudiantes de distintas instituciones educativas de Colón se reunieron en el Parque Quiroz para disfrutar de un encuentro interescolar de sóftbol.

La actividad, organizada con el acompañamiento de la Dirección Departamental de Escuelas de Colón, contó con la presencia de la Subsecretaría de Deporte municipal, que brindó una disertación orientada a fomentar el conocimiento y la práctica del sóftbol en el ámbito escolar. Además, los docentes responsables del proyecto aportaron perspectivas pedagógicas que fortalecen la enseñanza y la incorporación de este deporte en las clases de Educación Física.

Participaron estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N°1, Escuela de Educación Técnica N°2, Escuela Normal Superior ROU, Escuela Secundaria N°13 y el Instituto IMIF, quienes compartieron una jornada de integración, aprendizaje y juego.

Los organizadores destacaron el trabajo conjunto entre instituciones y agradecieron especialmente a la Subsecretaría de Deporte por su colaboración en el armado de las canchas y la organización general de la jornada, así como al Centro de Educación Física N°14 por su apoyo logístico y técnico.

El encuentro se enmarca en las acciones que buscan promover la actividad física y el trabajo en equipo desde las escuelas, fortaleciendo la formación integral de los y las estudiantes a través del deporte.