Nov 15

Enersa puso en servicio una nueva Subestación Transformadora de María

La empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) concretó la puesta en servicio de la nueva Subestación Transformadora (SET) 33/13,2 kilovoltio (kV) en María Grande, una obra clave para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

 

 

La primera etapa se completó el pasado 10 de noviembre con la energización del transformador de potencia y el distribuidor que alimenta al parque industrial local. Tres días después, el 13 de noviembre, entraron en servicio los distribuidores Avenida e Interlagos.

 

La obra, ubicada en un predio de Enersa, incluyó el diseño, construcción y montaje completo de la infraestructura eléctrica, la instalación de un transformador de 5 megavoltiamperios (MVA), reconectadores, seccionadores, transformadores de corriente y tensión, además de una sala de comando equipada con sistemas de control y telecomunicaciones.

 

El proyecto contempló desde la ingeniería de detalle hasta las pruebas finales, incluyendo obras civiles, montaje electromecánico y provisión de materiales. El objetivo fue claro: fortalecer la capacidad energética del área y asegurar un servicio eléctrico más estable y eficiente para todos los usuarios.

 

Con esta nueva subestación, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la provincia y con la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo local.

